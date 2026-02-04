ジーエス・ユアサ コーポレーション<6674.T>が後場終盤になって上げ幅を急拡大させている。午後３時ごろに、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を５１０億円から５３５億円（前期比６．９％増）へ、純利益を３３０億円から３６０億円（同１８．４％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を５０円から６０円へ引き上げ年間配当予想を９０円（前期７５円）としたことが好感されている。



産業電池電源の常用案件の期ずれの影響などから売上高は６０００億円（同３．４％増）の従来見通しを据え置いたものの、自動車電池で米国ＩＲＡ（インフレ抑制法）に係る補助金の影響が見込まれることや、車載用リチウムイオン電池で販売価格是正の取り組みを進めていることなどが寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高４３２９億８３００万円（前年同期比１．４％増）、営業利益３７９億７１００万円（同１９．５％増）、純利益２２０億７１００万円（同２０．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS