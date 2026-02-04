４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５６円２９銭前後と前日午後５時時点に比べ９０銭弱のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８４円９４銭前後と同１円３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５５円８０銭前後で推移していたが、午後０時２０分過ぎには１５６円２９銭前後までドル高・円安が進行した。１月２４日以来となる１５６円台に乗せた。８日の衆院選で自民党が勝利するとの見方が強まるなか、積極財政による財政赤字拡大を意識した円売りの動きが出ているようだ。高市首相が円安を容認したと受け止められる発言をしたことも引き続き円売りの材料視されている模様だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８３３ドル前後と同０．００２０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS