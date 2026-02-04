株式会社マウスコンピューターは2月4日（水）、直販サイトで「立春感謝セール」を開始した。期間は2月25日（水）10時59分まで。対象製品が最大7万円OFFとなる。

クリエイター向けPCブランドの「DAIV」も対象で、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 275HXを搭載した18型ノートPC「DAIV N8-I9G90BK-A」が、5万5,000円OFFの74万4,800円からラインアップされている。DAIVの中でもハイエンドに位置づけられるモデルで、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU、メモリが32GB、ストレージが2TB SSDという標準構成になっている。

軽量＆スタイリッシュをうたう「DAIV Z」シリーズからは、14型ノートPC「DAIV Z4-I7I01SR-B」が対象に。4万7,000円OFFの、26万9,800円から購入できる。CPUにインテル Core Ultra 7 プロセッサー 255Hを搭載。メモリは32GBで、ストレージは1TB SSD。

デスクトップタイプの「DAIV KM」シリーズでは、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265を搭載する「DAIV KM-I7G60」が4万円OFFの27万9,800円からラインアップ。グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5060。標準構成でメモリ16GB、ストレージ1TB SSDを搭載する。

そのほかゲーミングPC「G TNUE」やオーラウンドPC「mouse」の一部モデルもセール対象に含まれている。