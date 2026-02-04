正しく歩くためにまずは姿勢を見直そう


姿勢が悪いと老け見えに！？ 歩き方に注意して、産後体型10kg減に成功！

「歩き方でマイナス10歳を叶える」をモットーに、SNSを通して正しい歩き方を発信している、ウォーキング講師のかなぺさん。25歳でモデル事務所に入り、ウォーキングレッスンを開始すると体に変化があらわれ、身長159cm体重43〜44kgの体型をキープしていましたが、妊娠をきっかけに体重が増加。出産後しばらくしてから、「歩き方」を意識していくことでなんと10kg減に成功したそう！

2000人以上の歩き方を変えた、かなぺさんの「奇跡の歩き方」。さっそく真似してみませんか？

※本記事はかなぺ著の書籍『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』から一部抜粋・編集しました。

■正しく歩くためにまずは姿勢を見直そう！

正しい姿勢のつくり方

■（1）内ももを閉じる

片足を少し上げる


かかとをつけてまっすぐ立った状態から、片足を少し上げる

太ももの根元からつま先にかけてやや外に向けて、元に戻す


太ももの根元からつま先にかけてやや外に向けて、元に戻す

足の間が開かないように内ももを閉じる


反対側の足も同じようにして、元に戻したら足の間が開かないように内ももを閉じる

■（2）お尻をキュッと締める

お尻をキュッと締める


お尻の割れ目に紙を一枚挟むイメージで

■（3）お腹を凹ませる

お腹を凹ませる


おへその位置を5cm上げる感覚

■（4）胸を張る

胸を張る


肩を回して後ろに戻し、手を真横に下ろす

■（5）肩の力を抜く

肩の力を抜く


肩を下に落とすイメージで

■（6）首を上に伸ばす

首を上に伸ばす


5秒上を向いたあと、ゆっくりあごを引く

■（7）体全体を真上に伸ばす

体全体を真上に伸ばす


天井から糸で吊られているようなイメージで体全体を上に伸ばす

＜プロフィール＞

かなぺ

モデル出身のウォーキング講師。産後に10kg増えた体重を“歩き方だけ”でスルッとダイエットに成功。Instagramでは「歩き方が変わると10歳若返る」という動画が約1000万回再生（2025年10月現在）を記録。毎日の立ち姿と歩き姿を整えることで、美しく・健康に・自信を持てる自分へと導くメソッドを発信。一般の方向けのレッスンも行っている。

著＝かなぺ／『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』