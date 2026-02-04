真似して簡単！「歩くだけダイエット」のための、正しい姿勢のつくり方
姿勢が悪いと老け見えに！？ 歩き方に注意して、産後体型10kg減に成功！
「歩き方でマイナス10歳を叶える」をモットーに、SNSを通して正しい歩き方を発信している、ウォーキング講師のかなぺさん。25歳でモデル事務所に入り、ウォーキングレッスンを開始すると体に変化があらわれ、身長159cm体重43〜44kgの体型をキープしていましたが、妊娠をきっかけに体重が増加。出産後しばらくしてから、「歩き方」を意識していくことでなんと10kg減に成功したそう！
※本記事はかなぺ著の書籍『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■正しく歩くためにまずは姿勢を見直そう！
正しい姿勢のつくり方
■（1）内ももを閉じる
かかとをつけてまっすぐ立った状態から、片足を少し上げる
太ももの根元からつま先にかけてやや外に向けて、元に戻す
反対側の足も同じようにして、元に戻したら足の間が開かないように内ももを閉じる
■（2）お尻をキュッと締める
お尻の割れ目に紙を一枚挟むイメージで
■（3）お腹を凹ませる
おへその位置を5cm上げる感覚
■（4）胸を張る
肩を回して後ろに戻し、手を真横に下ろす
■（5）肩の力を抜く
肩を下に落とすイメージで
■（6）首を上に伸ばす
5秒上を向いたあと、ゆっくりあごを引く
■（7）体全体を真上に伸ばす
天井から糸で吊られているようなイメージで体全体を上に伸ばす
＜プロフィール＞
かなぺ
モデル出身のウォーキング講師。産後に10kg増えた体重を“歩き方だけ”でスルッとダイエットに成功。Instagramでは「歩き方が変わると10歳若返る」という動画が約1000万回再生（2025年10月現在）を記録。毎日の立ち姿と歩き姿を整えることで、美しく・健康に・自信を持てる自分へと導くメソッドを発信。一般の方向けのレッスンも行っている。
著＝かなぺ／『勝手に痩せて、一生太りにくくなる 奇跡の歩くだけダイエット』