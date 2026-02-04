『リスアニ！』が、2027年に東京および神戸にてあらたなライブを開催！その名も『リスアニ！TOKYO』『リスアニ！KOBE』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月31日・2月1日に、幕張メッセ イベントホールで行われた『リスアニ！LIVE 2026』にて、『リスアニ！』が、2027年に『リスアニ！TOKYO 2027』『リスアニ！KOBE 2027』というあらたなふたつのライブを開催することが発表された。

■東京は2月20日・21日、神戸は10月2日・3日の各2days開催

『リスアニ！TOKYO 2027』は、2027年2月20日・21日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて2days開催。

2010年の初回開催から「臨場感とサウンドを大切にしたライブ」をコンセプトに、全曲生バンド演奏による熱いステージが繰り広げられてきた『リスアニ！LIVE』。16回目となった『リスアニ！LIVE 2026』を経て、17回目は『リスアニ！TOKYO 2027』と銘打っての開催となる。

さらに2027年10月2日・3日には『リスアニ！KOBE 2027』と題し、兵庫・ワールド記念ホールにて『リスアニ！』初となる神戸でのライブイベントも開催。

日本のアニメ音楽を東京から日本全国へ、そして世界中へ届けるべく開催される2公演。『リスアニ！LIVE』の醍醐味である全曲生演奏による「臨場感とサウンドを大切にしたライブ」というコンセプトはそのままに、より熱いライブイベントとなる。

続報は『リスアニ！』公式Xにて随時公開予定。要チェックだ。

■イベント情報

『リスアニ！TOKYO 2027』

［2027年］

02/20（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

02/21（日）東京・TOYOTA ARENA TOKYO

『リスアニ！KOBE 2027』

［2027年］

10/02（土）兵庫・ワールド記念ホール

10/03（日）兵庫・ワールド記念ホール

■関連リンク

『リスアニ！』公式X

https://x.com/Lis_Ani

『リスアニ！』公式サイト

https://www.lisani.jp/