BLACKPINK¤Î¥í¥¼¤È¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤¬¥Ô¥¶¤òóö¤ë¡ª¥°¥é¥ßー¾Þ¸å¤ËÆ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÀþ¤¬Å£ÉÕ¤±
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎROSE¡Ê¥í¥¼/E¤Ï¥¢¥¥åー¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥ó¥ÈÉÕ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤È¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤Î¡¢¡Ø¥°¥é¥ßー¾Þ¡Ù¸å¤Î¤Ò¤È¤È¤¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①BLACKPINK¥í¥¼¤È¥Ö¥ëー¥Î¡¦¥Þー¥º¤Î¥Ô¥¶¥·¥ç¥Ã¥È¡¡②¥í¥¼¡¢´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È20Ëç¤ò¸ø³«¡¡③2024Ç¯Âçºå¡ØMAMA AWARDS¡Ù¸å¤Ë¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤¿¤Õ¤¿¤ê④⑤⑥¥°¥é¥ßー¾Þ¤Ç¤Î»Ñ
¢£¥í¥¼¡õ¥Ö¥ëー¥Î¥Þー¥º¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¼ø¾Þ¼°¸å¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¥Ã¥È
¸½ÃÏ»þ´Ö2·î1Æü¡¢¥í¥¼¤ÏK-POP¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ØÂè68²ó¥°¥é¥ßー¾Þ¼ø¾Þ¼°¡Ù¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¸å¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ë¡¢¥Ö¥ëー¥Î¤È¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤È´¶·ã¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¼ø¾Þ¼°¤Î¸å¡¢¥Ö¥ëー¥Î¤Ï¡¢¡Ö¸ø±é¸å¤Ï¡ÈBig Bad Rosie¡É¡Ê¥í¥¼¤Î°¦¾Î¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥Ô¥¶¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ô¥¶¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Î°áÁõ»Ñ¤Ç¡¢¥Ô¥¶¤ò¤«¤¸¤ê¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥°¥é¥ßー¤Î³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤È½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¡¢Í¾±¤¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÌë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¢£BLACKPINK¥í¥¼¡ÖÁ´Éô°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¥°¥é¥ßー¾Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÂçÎÌ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¤Þ¤¿¥í¥¼¤Ï¡¢2·î4Æü¤Ë¥Ô¥¶¥·¥ç¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¼ø¾Þ¼°ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿20Ëç¤òÅê¹Æ¡£¡Ö3¤Ä¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉôÌç¤Ç¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥ßー¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÃç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ëー¥Î¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥°¥é¥ßー¤ÎÌë¤ò°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤ÎÃæ¤Î¡È¥í¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¡É¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡¢Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÌëÄÌ¤·»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤ò¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Áー¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¡×¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÂçºå¤ÎMAMA¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ô¥¶¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£