クロスキャット <2307> [東証Ｐ] が2月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比3.8％増の15.1億円に伸び、通期計画の19.9億円に対する進捗率は76.0％に達し、5年平均の71.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比8.4％増の4.7億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比7.0％増の5.9億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の13.4％→13.1％に低下した。



