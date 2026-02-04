ダイキン工業 <6367> [東証Ｐ] が2月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.5％増の3056億円に伸びた。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の4150億円→3980億円(前期は3664億円)に4.1％下方修正し、増益率が13.2％増→8.6％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1731億円→1561億円(前年同期は1422億円)に9.8％減額し、増益率が21.7％増→9.7％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比6.6％減の637億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.6％→5.2％に悪化した。



株探ニュース

