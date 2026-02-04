共同紙販ホールディングス <9849> [東証Ｓ] が2月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は5400万円の赤字(前年同期は2300万円の赤字)に赤字幅が拡大した。

併せて、通期の同損益を従来予想の8000万円の黒字→5000万円の赤字(前期は2700万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予想の9100万円の黒字→3900万円の赤字(前年同期は3000万円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常損益は4300万円の赤字(前年同期は2000万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-0.7％→-1.3％に悪化した。



株探ニュース

