4日の日経平均株価は前日比427.30円（-0.78％）安の5万4293.36円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1067、値下がりは490、変わらずは37と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は148.41円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が86.24円、リクルート <6098>が84.53円、イビデン <4062>が79.62円、ＳＢＧ <9984>が74.61円と並んだ。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を43.12円押し上げ。次いでフジクラ <5803>が34.43円、豊田通商 <8015>が33.29円、トヨタ <7203>が21.89円、信越化 <4063>が14.37円と続いた。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、鉱業、石油・石炭、繊維製品が続いた。値下がり上位にはその他製品、サービス業、情報・通信業が並んだ。



株探ニュース

