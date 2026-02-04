トーカロ <3433> [東証Ｐ] が2月4日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.8％増の98.9億円に伸び、通期計画の130億円に対する進捗率は76.1％に達し、5年平均の72.8％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.0％減の31.1億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.6％減の31.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の22.1％→21.0％に低下した。



株探ニュース

