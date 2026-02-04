4日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数171、値下がり銘柄数386と、値下がりが優勢だった。



個別ではＨｍｃｏｍｍ<265A>、ククレブ・アドバイザーズ<276A>、イーディーピー<7794>がストップ高。アストロスケールホールディングス<186A>、アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>、ユニフォームネクスト<3566>、ＱＰＳホールディングス<464A>など14銘柄は昨年来高値を更新。ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>、ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、地域新聞社<2164>、ヘリオス<4593>、アライドアーキテクツ<6081>は値上がり率上位に買われた。



一方、コージンバイオ<177A>、グランディーズ<3261>、ＴａｌｅｎｔＸ<330A>、モルフォ<3653>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>など26銘柄が昨年来安値を更新。ノースサンド<446A>、グロービング<277A>、フリー<4478>、コパ・コーポレーション<7689>、スタメン<4019>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

