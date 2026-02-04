4日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.8％減の4575億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.1％減の2527億円だった。



個別では上場インデックスファンド日経高配当５０ <399A> 、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本高配当株アクティブ <2084> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> など32銘柄が新高値。ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が9.15％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が6.10％高、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> が5.99％高、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が5.99％高、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が5.19％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ デジタル・イノベーション－日本株式ＥＴＦ <2626> は4.83％安、グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> は4.52％安、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> は4.25％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> は3.96％安、ＮＥＸＴ 情通サ他 <1626> は3.84％安と大幅に下落した。



日経平均株価が427円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1669億3100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均2008億4600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が211億5100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が173億8200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が126億6600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が95億3400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が74億7100万円の売買代金となった。



