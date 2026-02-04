ベッカム家不仲巡り、長男妻ニコラ・ペルツの父が初コメント 娘へのアドバイス明かす
元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムとファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカム夫妻との確執を赤裸々に告白し、注目を集めているブルックリン・ベッカム。ブルックリンの妻ニコラ・ペルツの父親で、ビリオネアとしても知られるネルソン・ペルツ氏が、沈黙を破り騒動に初めてコメントした。
Peopleによると、現地時間2月3日に開催された「WSJ Invest Live」に登壇したペルツ氏は、「リスクを伴う交渉、特に公衆の注目を集める場合」についての質問でこの騒動に触れられた際、「私の家族は、最近マスコミに取り上げられているんですか？ ちっとも知らなかった」と冗談めかしてコメント。
「このような状況を」乗り切るために、家族にアドバイスを与えたかと聞かれると、「しましたよ。私からのアドバイスは、マスコミに一切関わるなというものだ」と答え、「娘は、ベッカム家の問題と、全く関係ありません。今日ここで話す事ではないが、娘は素晴らしいし、義理の息子であるブルックリンも素晴らしい。2人が長く幸せな結婚生活を送ることを楽しみにしているよ」と語ったという。
2022年にブルックリンとニコラが挙式して以来くすぶっていたベッカム家親子の確執だが、2025年5月に、ブルックリン夫妻が父デヴィッドの50歳を祝うパーティーに一度も参加しなかったことから、表面化。ブルックリンは1月19日、インスタグラムストーリーズで長文の声明を発表し、「家族と和解したいわけではありません。私はコントロールされているのではなく、人生で初めて自分のために立ち上がったのです」と告白。妻ニコラがベッカム家から不当な扱いを受けていたと訴え、さらなる注目を集めている。
