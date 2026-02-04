『略奪奪婚』“司”伊藤健太郎、裏切りのバックハグ＆キスに視聴者ツッコミ「サイテー」「とことんダメ」
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京）の第5話が3日深夜に放送され、司（伊藤）の“裏切り”が描かれると、ネット上には「司サイテー」「おーーいー!!」「とことんダメ」などの声が集まった。
【写真】梅田（川島鈴遥）にまんまと惹かれていく司（伊藤）
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子供を身ごもった若い女だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血と涙を流しながら見せる“幸せ探し”を描き出す。
千春（内田）はえみる（中村）の正体を調べることが生きる活力になっていた。そんな中、ナオ（松本大輝）の協力により海斗と接近した千春は、海斗から想像していなかった事実を告げられる。
一方、妻・えみるや母・藍子（街田しおん）からの子作りの圧にいら立ち、事務員の梅田（川島鈴遥）の優しさに惹かれ始める司。彼から突き放されたえみるは海斗（ISSEI）とふたりで会う約束を取り付け、ベッドを共にする。
そこでえみるが妊娠できないことへの不満を打ち明けると、海斗は「旦那に問題があるんじゃないの？」とポツリ。この言葉をきっかけに、えみるは司に検査を受けるよう提案するのだった。
その後、司はえみるに“残業がある”とウソをついて梅田の自宅へ。司は食事を用意する梅田を背中からそっと抱きしめると、彼女を振り向かせてキスをする。何度も口付けを交わす司と梅田の姿が映し出されると、ネット上には「あっちに逃げてそっちに逃げて…司サイテー」「おーーいー!!自分から抱きつくのは違うだろ！」「とことんダメなやつじゃない！」といったツッコミが続出。
さらに、司の裏切りを疑うえみるが、スマホを床に叩きつけ、熊のぬいぐるみの首を締める姿が描かれると「キレた!!」「さぁえみるちゃんどう出るか？？」「覚醒えみるちゃん楽しみすぎる」などの投稿も寄せられていた。
