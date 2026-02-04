レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が４日、３月に行われる第６回ＷＢＣの日本代表に選出されたことを自身のインスタグラムで明かした。日本時間１月２６日までに２９人が発表されていたが、「ラストサムライ」が加わり、出場全３０選手が出そろった。

吉田は前回大会の写真とともに「皆様のご支援のおかげで、再び侍Ｊａｐａｎのユニホームに袖を通す機会をいただきました。この重みと誇りを、改めて胸に刻んで全力で戦います」と決意を記した。

侍ジャパンをよみがえらせたミラクル弾の再現に期待だ。２０２３年の前回大会では準決勝・メキシコ戦に「４番・左翼」でスタメン出場すると、０―３の７回に同点３ラン。劣勢だったチームに勢いをもたらし、１点を追う９回にも無死二塁から四球を選び、村上の逆転サヨナラ打につなげた。大会途中から不振の村上に代わって４番に座り、侍ジャパンを救った。

２４年シーズン終了後には右肩を手術。なかなか状態が上向かずに昨季は５５試合の出場に終わった。指名打者には大谷が入る見込みで、出場するには守備につく必要があるが、昨年１２月には「日の丸を背負って戦うことはなかなか経験できないですし、素晴らしいことなので、その一員に加われるように、シーズンに向けて準備することは変わらないと思います」と前向きな姿勢を示していた。

メジャー組は大谷、山本（ともにドジャース）、菊池（エンゼルス）、松井（パドレス）、鈴木（カブス）、岡本（ブルージェイズ）、村上（ホワイトソックス）に加え、現時点でＦＡの菅野もメンバーに名を連ねており、これで史上最多の９人のメジャーリーガーがＷＢＣの侍ジャパン入りとなる。

外野には鈴木、近藤（日本ハム）、周東（ソフトバンク）、森下（阪神）が名を連ねる。場合によっては佐藤輝（阪神）らも外野に回る可能性があり、激しいレギュラー争いが待っている。だが、２３年ＷＢＣに加え、メジャーでポストシーズンも経験した勝負強さは折り紙付き。大舞台に強いクラッチヒッターが再び侍ジャパンを救う。

◆吉田 正尚（よしだ・まさたか）１９９３年７月１５日、福井県生まれ。３２歳。敦賀気比から青学大を経て、２０１５年ドラフト１位でオリックス入団。２０、２１年に首位打者。ＮＰＢ通算７６２試合で打率３割２分７厘、１３３本塁打、４６７打点。２２年１２月にポスティングシステムでＲソックスと５年総額９０００万ドル（約１２４億円＝契約時のレート）で大型契約。ＭＬＢ通算３０３試合で打率２割８分２厘、２９本塁打、１５４打点。１９年プレミア１２、２１年東京五輪、２３年ＷＢＣで日本代表。１７３センチ、８５キロ。右投左打。

◆ＷＢＣ日本代表メンバー

【投手＝１５】

松井 裕樹（パドレス）

宮城 大弥（オリックス）

伊藤 大海（日本ハム）

大 勢（巨人）

大谷 翔平（ドジャース）

菊池 雄星（エンゼルス）

山本 由伸（ドジャース）

菅野 智之（オリオールズＦＡ）

種市 篤暉（ロッテ）

高橋 宏斗（中日）

曽谷 龍平（オリックス）

北山 亘基（日本ハム）

平良 海馬（西武）

松本 裕樹（ソフトバンク）

石井 大智（阪神）

【捕手＝３】

若月 健矢（オリックス）

坂本誠志郎（阪神）

中村 悠平（ヤクルト）

【内野手＝７】

牧 秀悟（ＤｅＮＡ）

小園 海斗（広島）

牧原 大成（ソフトバンク）

源田 壮亮（西武）

佐藤 輝明（阪神）

岡本 和真（ブルージェイズ）

村上 宗隆（ホワイトソックス）

【外野手＝５】

近藤 健介（ソフトバンク）

周東 佑京（ソフトバンク）

森下 翔太（阪神）

鈴木 誠也（カブス）

吉田 正尚（レッドソックス）