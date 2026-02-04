広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が４日、開幕１軍を射抜くことを誓った。宮崎・日南キャンプ休日のこの日は、同市の飫肥（おび）城下町で書道＆四半的（しはんまと・日南地方の娯楽性の高い弓競技）を体験。１度、的に的中させ、筆を執っては、力強く「優勝」と記した平川は「走攻守でチームに貢献できるように、キャンプで磨いていきたい」と誓った。

両打ちのドラ１が射程に捉えるのは開幕１軍。外野は左翼・ファビアンのレギュラーは確定的だが、２枠が横一線と言える。秋山、中村奨、末包、野間らとの激しいバトルが勃発。パンチ力のある打撃と身体能力の高さを生かした守備でアピールするなか「１年間を通して（１軍で）戦いたいので、まずは開幕１軍」とターゲットは明確だ。

５日から始まる第２クールはシート打撃など実戦形式も増える。１０、１１日の紅白戦は、平川ら新人野手も出場予定。森下、床田らエース格も登板予定の一戦が第一関門になる。「横一線なので、自分がアピールしていきたい」。リーグ３連覇（１６〜１８年）以降、遠ざかる頂点への思いはルーキーも同じ。首脳陣の評価もうなぎ登りの新人が、力の限り矢を放つ。（直川 響）