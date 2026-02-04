倖田來未とDo As Infinityが、2026年2月3日に横浜アリーナで開催された＜超英雄祭 KAMEN RIDER × SUPER SENTAI LIVE & SHOW 2026＞に出演した。

当日のステージでは、両者がそれぞれ自身の仮面ライダー関連楽曲を披露。シリーズを彩ってきた楽曲の数々が響き渡り、会場は序盤から大きな盛り上がりを見せた。

倖田來未は、2022年から2023年にかけて放映された『仮面ライダーギーツ』にて、主題歌「Trust・Last」をはじめ、「Change my future」「Dangerously」の計3曲を担当。一方、Do As Infinityは、2026年より初代仮面ライダーを演じた藤岡弘、の次女である天翔天音が主演を務めることで話題の『仮面ライダーアインズ withガールズリミックス』にて、主題歌「Red Re-born」と挿入歌「Determined」を担当しており、両者とも仮面ライダーシリーズと深い縁を持つアーティストだ。

また、両者はDo As Infinityがデビュー26周年、倖田來未がデビュー25周年というアニバーサリーイヤーを迎え、avexの先輩・後輩としてこれまでも交流を重ねてきた間柄。長年のキャリアを重ねてきたそんな二組が「超英雄祭」という舞台で交差し、倖田來未が『仮面ライダーギーツ』の映画主題歌として歌った「Change my future」を、倖田來未×Do As Infinity名義でサプライズ披露。予想外の共演に、会場は歓喜と興奮に包まれ、シリーズファン、音楽ファン双方にとって忘れられないステージとなった。

さらに、この楽曲「Change my future」を、倖田來未×Do As Infinityによるコラボレーションシングルとして、2026年2月4日にデジタルシングルとしてサプライズ配信することも発表。二組が楽曲を共にリリースするのは今回が初となり、記念すべき初共演を音源としても楽しめる形となる。