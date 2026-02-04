３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最終メンバーの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が入ることが決まり、全３０選手が出そろった。すでに発表された大谷、山本らメジャー勢がＦＡの菅野を含め史上最多９人の豪華メンバーとなったが、ドジャース・佐々木朗希投手（２４）は選ばれなかった。

朗希は昨季、５月から右肩を痛めて約４か月間離脱。９月にメジャー復帰したが、先発に入ることはできずに、役割はリリーフだった。ポストシーズンでは抑えを務めるなどチームの世界一に貢献したが、今季は再び先発に復帰する予定とあって、ドジャースでの調整に専念することになった。１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」では、「どんな時でも特別な舞台でプレーしたい気持ちはありますし、今回もそうしたかったんですけど、球団とも話してというか、球団の判断でもあるので、そこは今シーズンに向けて集中しています」と話した。

同じドジャースの大谷、山本は２大会連続でメンバー入り。２３年大会に出場した投手では、ダルビッシュ（パドレス）、戸郷（巨人）、栗林（広島）、今永（カブス）、湯浅（阪神）、高橋奎（ヤクルト）、山崎颯（オリックス）、宇田川（オリックス）もメンバーから漏れた。

◆主なメンバー外選手

（★は２０２３年ＷＢＣメンバー）

【投手】

★ダルビッシュ（パドレス）、★戸郷（巨人）、★佐々木（ドジャース）、★栗林（広島）、★今永（カブス）、★湯浅（阪神）、★宇田川（オリックス）、★高橋奎（ヤクルト）、★山崎颯（オリックス）、今井（アストロズ）、千賀（メッツ）、藤平（楽天）、金丸（中日）、松山（中日）、才木（阪神）、村上（阪神）、及川（阪神）、隅田（西武）、東（ＤｅＮＡ）、大関（ソフトバンク）、杉山（ソフトバンク）、有原（ソフトバンク）

【捕手】

★甲斐（巨人）、★大城（巨人）、岸田（巨人）、山本（ＤｅＮＡ）、坂倉（広島）、佐藤（ロッテ）

【内野手】

★山田（ヤクルト）、★中野（阪神）、★山川（ソフトバンク）、村林（楽天）、吉川（巨人）、紅林（オリックス）、清宮（日本ハム）、野村（ソフトバンク）、大山（阪神）

【外野手】

★ヌートバー（カージナルス）、五十幡（日本ハム）