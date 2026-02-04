日本野球機構とNPBエンタープライズは4日、WBC代表メンバーの“最後の一枠”を発表。30人目は、2大会連続出場の吉田正尚（32、レッドソックス）に決まった。これでメジャー組からの選出は、発表済みの大谷翔平（31、ドジャース）、山本由伸（27、ドジャース）らに加え、過去最多の9人となった。

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

吉田は「やっぱり特別な舞台だと思ってますし、現実的なところでいっても、もう年齢的にも最後かなと思ってます。前回大会ですごくいい経験をさせていただきましたし、各国の盛り上がりも変わってきて、主力選手が出てきていると思いますので、またそこで改めて日本の素晴らしさを世界に見せられたら」とコメントした。

2023年の前回大会では準決勝のメキシコ戦で3点ビハインドの7回に、起死回生の同点3ランを放ち、日本の決勝進出に貢献した吉田。今大会も左の中距離砲に期待がかかるが、自身は「（ああいう一発は）もう多分出ない（笑）」と笑う。それでも「後悔ない打席、後悔ない時間っていうんですかね。短期決戦は瞬時の決断の連続だと思いますので、直感も大事なのかなと感じます」。井端監督についても「信頼をすごく感じますね。期待に応えたいです」と話し、意気込んだ。

WBCの代表メンバーは、1月26日までに3回に分け29人が発表されていて、“最後の1枠”が注目されていた。

第6回を迎えるWBCは2026年3月に開催。前回大会を制した日本は、韓国、オーストラリア、チェコ、台湾と同組のプールCで、3月6日に台湾と初戦を迎える。最終の公式選手ロースターは、日本時間2月6日にWBCIより発表される予定。

【2026WBC出場予定選手30人】（左は背番号）

■投手（15人）

1.松井裕樹（30、パドレス）

13.宮城大弥（24、オリックス）

14.伊藤大海（28、日本ハム）

15.大勢（26、巨人）

16.大谷翔平（31、ドジャース）

17.菊池雄星（34、エンゼルス）

18.山本由伸（27、ドジャース）

19.菅野智之（36、FA）

26.種市篤暉（27、ロッテ）

28.郄橋宏斗（23、中日）

47.曽谷龍平（25、オリックス）

57.北山亘基（26、日本ハム）

61.平良海馬（26、西武）

66.松本裕樹（29、ソフトバンク）

69.石井大智（28、阪神）

■捕手（3人）

4.若月健矢（30、オリックス）

12.坂本誠志郎（32、阪神）

27.中村悠平（35、ヤクルト）

■内野手（7人）

2.牧秀悟（27、DeNA）

3.小園海斗（25、広島）

5.牧原大成（33、ソフトバンク）

6.源田壮亮（32、西武）

7.佐藤輝明（26、阪神）

25.岡本和真（29、ブルージェイズ）

55.村上宗隆（25、ホワイトソックス）

■外野手（5人）

8.近藤健介（32、ソフトバンク）

20.周東佑京（29、ソフトバンク）

23.森下翔太（25、阪神）

34.吉田正尚（32、レッドソックス）

51.鈴木誠也（31、カブス）