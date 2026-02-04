ラスト侍はＲソックス・吉田正尚 ＷＢＣ日本代表入り発表「覚悟を持って戦ってきます」【全３０選手メンバー】
日本野球機構（ＮＰＢ）とＮＰＢエンタープライズは４日、３月のＷＢＣに出場する日本代表「侍ジャパン」にレッドソックスの吉田正尚外野手を選出したと発表した。
これまでに発表されていた２９選手に加えて、全３０選手が出そろった。
吉田は「この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割をまっとうしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます」とコメントした。
最終の公式選手ロースターは日本時間６日にワールド・ベースボール・クラシック・インクから発表される予定。
日本代表全３０選手は以下の通り（カッコ内は所属球団と背番号）
【投手】
大谷翔平（ドジャース、１６＝投手起用未定）
菊池雄星（エンゼルス、１７）
松井裕樹（パドレス、１）
伊藤大海（日本ハム、１４）
宮城大弥（オリックス、１３）
平良海馬（西武、６１）
大勢（巨人、１５）
石井大智（阪神、６９）
種市篤暉（ロッテ、２６）
菅野智之（オリオールズからＦＡ、１９）
松本裕樹（ソフトバンク、６６）
山本由伸（ドジャース、１８）
高橋宏斗（中日、２８）
曽谷龍平（オリックス、４７）
北山亘基（日本ハム、５７）
【捕手】
若月健矢（オリックス、４）
坂本誠志郎（阪神、１２）
中村悠平（ヤクルト、２７）
【内野手】
牧秀悟（ＤｅＮＡ、２）
牧原大成（ソフトバンク、５）
源田壮亮（西武、６）
佐藤輝明（阪神、７）
小園海斗（広島、３）
岡本和真（ブルージェイズ、７）
村上宗隆（ホワイトソックス、５５）
【外野手】
近藤健介（ソフトバンク、８）
周東佑京（ソフトバンク、２０）
森下翔太（阪神、２３）
鈴木誠也（カブス、５１）
吉田正尚（レッドソックス、３４）