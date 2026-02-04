三井住友銀行と三井住友カードは2日、総合金融サービス「Olive（オリーブ）」で、新規口座開設などで最大6万7600円相当を還元する「Olive 総力還元祭」を開始した。また、対象のコンビニや飲食店でのポイント還元率を最大8％に引き上げるなど、サービス内容が拡充された。

最大6万7600円相当の還元は、新規口座開設と条件達成（1万5000円相当進呈）、アカウント開設と給与受け取り（最大1万円相当進呈）、外貨クレカ積立（3000円相当進呈）と外貨預金新規口座開設（3000円相当進呈）に加えて、以前から実施している施策による還元を合算した金額。

「Oliveスマートタッチプラン（最大1万円相当進呈）」、「Oliveスマホのタッチ決済ご利用キャンペーン（最大1万円相当進呈）」、「SBI証券デビュー応援プラン（最大1万6600円相当進呈）」と今回始まったキャンペーンをあわせて、最大6万7600円相当の還元となる。

Olive新規ユーザー向け特典

初めてOliveアカウントを開設するユーザーを対象に、複数の特典が提供される。2月2日～4月30日の期間中にアカウントを新規開設し、一度に10万円以上を入金すると、1万5000円相当のVポイントが付与される。

また、期間中に給与受取口座への指定に加え、一度に5万円以上を受け取ることで、最大1万円相当のポイントが進呈される。参加には期間中のエントリーが必要。

普通預金金利についても優待が用意され、Vポイントの上乗せで最大年0.8％（税引前）相当となるキャンペーンが実施される。2月2日～3月31日にアカウント開設とエントリーを行ったユーザーが対象。

また、すでに三井住友銀行の口座を持っているユーザーがOliveアカウントへ切り替えると、普通預金口座に5万円以上の残高がある場合、5000円相当のポイントが付与される。期間は4月30日まで。参加にはエントリーが必要。

既存Oliveユーザー向けキャンペーン

既存のOliveユーザー向けには、新生活を支援する「Olive 使い倒しプログラム」が始まった。

4月30日までの期間中、「Vポイントでんき」への新規申し込みで5000円相当のポイントが進呈されるほか、SBI証券の口座開設で3000円相当のポイントが付与されるキャンペーンが9日～3月10日に実施される。

以前から提供されている、給与受け取りで3400ポイントが進呈されるキャンペーンは引き続き提供中。ほかにも、プラチナプリファード・ゴールドカード会員向けのVトリップのホテル予約によるポイント還元などの施策が実施されている。

還元率やサービス内容の改定

1日、対象のコンビニや飲食店でのポイント還元率が改定された。「Olive フレキシブルペイ」のクレジットモードによるスマホのタッチ決済やモバイルオーダーで、還元率が従来の最大7％→8％に引き上げられる。

セブン-イレブンでは、アプリの利用設定などを組み合わせることで最大11％還元となる。

また、25歳以下の会員向けサービス「学生ポイント」は「リワードアップ U25」へとリニューアルされ、新たにPayPayへの登録・決済で＋0.5％が還元される特典などが追加された。

加えて、Vポイントアッププログラムの対象サービスが改定された。「円預金」が対象サービスとして追加され、円預金月末残高に応じてVポイント還元率が上がる。なお、月1回のアプリログインで還元率が＋1％となる特典は28日をもって終了する。