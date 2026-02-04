「芸術レベルのかっこよさ」亀梨和也、カレンダー撮影時の色っぽ姿に反響「もうだめっ！」「完璧」
元KAT-TUNの亀梨和也さんは2月3日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影時の色っぽい姿を公開しました。
【写真】亀梨和也の色っぽいカレンダーショット
コメントでは、「完璧なカッコ良さ」「素敵な写真ばかりのカレンダー届くの楽しみにしてるよ」「もうだめっ！かっこ良すぎるっ」「きゃーステキ過ぎる麗しい〜」「どの写真も芸術レベルのかっこよさ」「どの写真もカッコよすぎて見惚れてしまう…」と、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】亀梨和也の色っぽいカレンダーショット
「きゃーステキ過ぎる麗しい〜」亀梨さんは「カレンダー」とつづり、5枚の写真を公開。2026年カレンダーの撮影風景とみられ、どのショットも思わず引き込まれるような流し目が際立っています。洗練された雰囲気が漂い、見ているだけで魅了される仕上がりです。このカレンダーは「亀梨和也オフィシャルサイト」で予約販売されているそうなので、気になった人はぜひチェックしてみてください。
「えーんかっこよすぎる天才」2025年11月26日には撮影終わりのオフショットを公開した亀梨さん。コメントでは「素敵な写真ありがとう亀ちゃん」「えーんかっこよすぎる天才」「かっこよすぎて動悸」などの声が寄せられています。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)