もらったらうれしい「秋田県のお土産」ランキング！ 2位「いぶりがっこのタルタルソース」を抑えた1位は？【2026年調査】
家族や友人、職場への手土産など、贈る相手を想うほど悩みがちなお土産選び。全国各地には、味のよさはもちろん、洗練されたパッケージや話題性で心をつかむ名産品が数多くそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「もらったらうれしいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、もらったらうれしい「秋田県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：いぶりがっこのタルタルソース 燻（伊藤漬物本舗）／49票2位は「いぶりがっこのタルタルソース 燻」でした。秋田名物の「いぶりがっこ」と「燻製玉子」を細かく刻んでタルタルソースに混ぜ合わせた、新感覚の調味料です。燻製の香りとポリポリとした食感がクセになり、野菜やフライ、パンなど何にでも合うと人気を集めています。
1位：いぶりがっこ（雄勝野きむらや）／52票1位に輝いたのは、秋田の冬を象徴する伝統食「いぶりがっこ」でした。大根を囲炉裏の煙で燻してから漬け込むことで生まれる深い香りとうまみが特徴。お茶請けとしてはもちろん、チーズとの相性も抜群でおつまみとしても喜ばれる、秋田土産の不動の定番です。
