¡Ö¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡×¤È½ä¤ëÀçÂæ¤Î³¤ÊÕ¡ª¡¡Ææ²ò¤¡ß¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤¹¤¹¤á¥³¡¼¥¹¾Ò²ð¡Ú1¡¿7¡Á3¡¿1¡Û
ÀçÂæ¤Î³¤±è¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç2026Ç¯1·î7Æü¡Á3·î1Æü¤Î´ü´Ö¡¢¤Ü¤Î¤Ü¤Î¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡Ä¡¡¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡ß¤à¤¹¤Ó´Ý¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ìÃæ
Ææ²ò¤¤È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿´ë²è¤Ç¡¢³¤ÊÕ¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Ê¤¬¤é´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥ó¥Á¤ä¥«¥Õ¥§¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¼«Í³¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³µÍ×¤ÈÊ»¤»¤Æ¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç½ä¤ë¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥³¡¼¥¹¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ü¤Î¤Ü¤Î¤È½ä¤ë Ææ²ò¤¡ß¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¤°¤ë¤Ã¤È¡¢³¤¼ê¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢ÀçÂæ¤Î³¤±è¤¤¥¨¥ê¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡×¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¼þÍ··¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È13¤«½ê¡¢Ææ²ò¤¥¹¥Ý¥Ã¥È15¤«½ê¡¢¹ç·×28¤«½ê¤ò¼«Í³¤Ë½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤È¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡¢Ææ²ò¤¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
»²²Ã¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬É¬¿Ü¡£¤Þ¤º¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¾ò·ï¤äÂÐ¾Ý¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£½¸¤á¤¿¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç½ä¤ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤áÈ¾Æü¥³¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤´ß¸ø±à¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç9¤«½ê²ó¤ë¥³¡¼¥¹¡£¥¹¥Ý¥Ã¥È°ìÍ÷¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¡Ê7¡Ë¡Á¡Ê11¡Ë¡¢Ææ²ò¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¡Ê21¡Ë¡Á¡Ê24¡Ë¡£
³¤±è¤¤¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éµ¤»ý¤Á¤è¤¯Áö¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£
¡Ê£±¡Ë ¡ÚÆæ²ò¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û³¤´ß¸ø±à¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹
¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹¤¤Ãó¼Ö¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£
¥ì¥ó¥¿¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÂç¿Í500±ß¡¿Æü¡¢300±ß¡¿3»þ´Ö¡¡»Ò¶¡300±ß¡¿Æü¡¢200±ß¡¿3»þ´Ö¡£¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÆæ²ò¤¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤é½ÐÈ¯¤·¤è¤¦¡£
¡Ê£²¡Ë¡Ú¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û EastCoastPark
²°³°¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤ä¥«¥Õ¥§¡¢¥¸¥à¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥³¡¼¥È¤Ï24»þ´ÖÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤â¤¢¤ë¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î¤ª¤È¤â¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡ý¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÇÛÉÛ¤¢¤ê
¡Ê£³¡Ë¡ÚÆæ²ò¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û¿ÌºÒ°ä¹½ ÀçÂæ»ÔÎ©¹ÓÉÍ¾®³Ø¹»
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈï³²¤òÅÁ¤¨¤ë¿ÌºÒ°ä¹½¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤äÈòÆñ¤ÎµÏ¿¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¡£³¤±è¤¤¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀçÂæ¤ÎÎò»Ë¤äËÉºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£
¡Ê£´¡Ë¡Ú¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÛGarden Kitchen ³¤¤ÈÉ÷
³¤É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥Á¤ä·Ú¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤À¡£BBQ²ñ¾ì¤âÊ»Àß¤µ¤ì¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤»¤ë¤Û¤«¡¢¥Ð¥±¥Ã¥È¥µ¥ó¥É¤ä¥×¥ì¡¼¥È¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¤Î¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êäµë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡ý¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ÇÛÉÛ¤¢¤ê
¡Ê£µ¡Ë¡Ú¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û ³¤´ß¸ø±àÇÏ½Ñ¾ì
³¤´ß¸ø±à¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÏ¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
°ú¤ÇÏ¤ä¤¨¤µ¤ä¤êÂÎ¸³¤ÏÍ½ÌóÉÔÍ×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÇÏ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤À¤±¤Ç¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤À¡£
¡Ê£¶¡Ë¡ÚÆæ²ò¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û³¤´ß¸ø±àËÁ¸±¹¾ì
³¤´ß¸ø±à¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÍ·¤Ù¤ëËÁ¸±Í·¤Ó¾ì¤ä¡¢¹Âç¤ÊÍ·¶ñ¹¾ì¡¢¥Ç¥¤¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆæ²ò¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ê£·¡Ë¡ÚÆæ²ò¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û°æÅÚÉÍ¥Ñ¡¼¥´¥é
Ææ²ò¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥Ñ¡¼¥´¥é¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¿ÌºÒ¸å¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»Âð´ðÁÃÀ×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê£¸¡Ë¡Ú¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÛJR¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯ÀçÂæ¤¢¤é¤Ï¤Þ
¤¤¤Á¤´¤ä¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¤Ö¤É¤¦¡¢¤ê¤ó¤´¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÌÊª¼í¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
Ä¾Çä½ê¤Ç¤ÏÄ«¤É¤ì¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¹ØÆþ¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ê£¹¡Ë¡Ú¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Û ¿¼¾Â¤¦¤ß¤Î¤Ò¤í¤Ð LaLa cafe
¿¼¾Â¤¦¤ß¤Î¤Ò¤í¤Ð¤Ï¡¢³¤¤äÉ÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é²á¤´¤»¤ëÅÔ»Ô·¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢µòÅÀ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëLaLa cafe¤Ç¤Ï¡¢²Æì¤ä¥Ï¥ï¥¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¤Ü¤Î¤Ü¤Î¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Î¤·¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤À¡£
¡Ê£±£°¡Ë ³¤´ß¸ø±à¥»¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¤ËÌá¤Ã¤ÆÊÖµÑ
¼«Å¾¼Ö¤òÊÖµÑ¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×½ä¤ê¤Ï¤³¤³¤Ç½ªÎ»¡£
»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ Æ£ÄÍ¤ÎÅò¡×¡Ê¤³¤³¤â¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ë¤Ç¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
³¤±è¤¤¤òÁö¤Ã¤Æ¡¢Êâ¤¤¤Æ¡¢Í·¤ó¤À¤¢¤È¤Î²¹Àô¤Ï³ÊÊÌ¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¯¥¢¥¤¥°¥Ë¥¹ÀçÂæ Æ£ÄÍ¤ÎÅò¡×¤Ë¤Ï¤Ü¤Î¤Ü¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£
ÀçÂæ´Ñ¸÷¡ß¤Ü¤Î¤Ü¤Î¤Ç¤æ¤ë¤Ã¤È³Ú¤·¤¤£±Æü¤ò
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤½¤Î¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥¿¥ó¥×5¸Ä¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥ó¥×15¸Ä¡§A¾Þ¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ÎÂÎ¸³¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¡õ2000±ßÊ¬¤ªÇã¤¤Êª·ô¡õ¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡ß¤à¤¹¤Ó´Ý¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡Ë
¡û¤ªÇã¤¤Êª¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä¤ò´Þ¤à¥¹¥¿¥ó¥×8¸Ä¡§B¾Þ¡Ê5000±ßÊ¬¤ªÇã¤¤Êª·ô¡õ¤Ü¤Î¤Ü¤Î¡ß¤à¤¹¤Ó´Ý¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡Ë
¡û¥¹¥¿¥ó¥×3¸Ä¡§C¾Þ¡Ê2000±ßÊ¬¤ª¿©»ö·ô¡Ë
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¤ªÇã¤¤Êª·ô¡¦¤ª¿©»ö·ô¤Î»ÈÍÑ²ÄÇ½»ÜÀß¡¦Å¹ÊÞ¤Ï»ØÄê
Ææ²ò¤¤Ë¡¢´Ñ¸÷¤Ë¡¢¥°¥ë¥á¤Ë¡¢²¹Àô¡£¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥³¡¼¥¹°Ê³°¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£
¤Ü¤Î¤Ü¤Î¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÀçÂæ¤Î³¤ÊÕ¤ò¤°¤ë¤Ã¤È½ä¤ë¤ª½Ð¤«¤±¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£