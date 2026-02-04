

「デコールセイコー」置時計 江戸切子

セイコーウオッチは、クロックの最高級ブランドである「デコールセイコー」から、国の伝統的工芸品（伝統的工芸品産業の振興に関する法律（昭和49年法律第57号）に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいう）に指定された江戸切子をガラスケースに用いた置時計を、3月6日から発売する。国内限定5台となる。

同品は、スケルトンムーブメントの美しさを引き立たせる、浮遊感のあるレイアウト。江戸切子と精緻な加工技術が融合した、唯一無二の逸品とのこと。





同作に採用した江戸切子のような、カットのラインと深さを常に均一に保つ柄に仕上げるためには、豊かな経験に裏打ちされた、より一層高度な技術が求められる。下絵の写しからカット、仕上げの磨きまでの全行程を熟練の職人の手仕事によって行うことで、みずみずしくも端正な江戸切子が完成する。

その伝統工芸の美を取り入れた同作は、中空にレイアウトされたクオーツ・スケルトンムーブメントが金色の歯車の輪列とともに浮き上がって見え、精緻な技術と伝統工芸の融合を表現している。





「麻の葉」柄は、成長の早い麻にあやかり、子どもの健やかな成長を願う意味が込められていることから、成長や繁栄を象徴するものとして様々な場面でのギフトにも好適となっている。また、六角形を基本とした連続する幾化学的な模様を曲面にあしらうことで、周囲の光を受け、空間に華やかさと奥行きをもたらす。

［小売価格］143万円（税込）

［発売日］3月6日（金）

セイコーウオッチ＝https://www.seikowatches.com/jp-ja