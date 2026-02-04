アン・ボヒョン＆イ・ジュビン、「ホットな外泊キス」ショット 「すべて完璧です」「本当のロマンス」「相性バツグン」 韓ドラ『スプリング･フィーバー』来週最終回
韓国俳優のアン・ボヒョンとイ・ジュビンが出演する韓国ドラマ『スプリング･フィーバー』（英題：『Spring Fever』）を放送するtvNのドラマアカウントが、4日更新。2人のキスショットが公開された。
【写真】アン・ボヒョン＆イ・ジュビンの「ホットな外泊キス」
本作は、同名のウェブ小説が原作。辛い出来事を経験し、心に傷を負ったまま田舎町に赴任してきた高校教師ユン・ボム（演：イ・ジュビン）と、純愛を胸に秘めた熱血な田舎の青年で、ボムに向かって突き進む予測不能な男ソン・ジェギュ（演：アン・ボヒョン）のロマンティックコメディー。
投稿では「ジェギュとボムのホットな外泊キス」の紹介と共に、2人がベッドの上で熱いキスをしている場面ショットを公開。そのほか、ベッドに寝そべる様子や、手つなぎショットも掲載されている。
この投稿にファンからは「素晴らしい…キス、アングル、すべて完璧です」「本当のロマンスですね」「2人とも大好きです。相性バツグン！」「早く見たい」と反響が集まっている。
同作は来週、最終回を迎える。
■『スプリング･フィーバー』作品情報
英題：『Spring Fever』
配信日：1月5日 午後10時30分
エピソード数：全12話
配信：Prime Videoで独占配信 毎週月曜・火曜に1話ずつ配信
【写真】アン・ボヒョン＆イ・ジュビンの「ホットな外泊キス」
本作は、同名のウェブ小説が原作。辛い出来事を経験し、心に傷を負ったまま田舎町に赴任してきた高校教師ユン・ボム（演：イ・ジュビン）と、純愛を胸に秘めた熱血な田舎の青年で、ボムに向かって突き進む予測不能な男ソン・ジェギュ（演：アン・ボヒョン）のロマンティックコメディー。
この投稿にファンからは「素晴らしい…キス、アングル、すべて完璧です」「本当のロマンスですね」「2人とも大好きです。相性バツグン！」「早く見たい」と反響が集まっている。
同作は来週、最終回を迎える。
■『スプリング･フィーバー』作品情報
英題：『Spring Fever』
配信日：1月5日 午後10時30分
エピソード数：全12話
配信：Prime Videoで独占配信 毎週月曜・火曜に1話ずつ配信