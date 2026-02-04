「ちいかわショップ」初の韓国店オープン 韓服姿のキャラクタービジュアルも公開
【モデルプレス＝2026/02/04】イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」が、韓国で初となるオフィシャルショップをオープンすることが決定。グッズ公式Xで発表された。
同アカウントでは「2026年2月27日（金）『ちいかわショップ 龍山（ヨンサン）店』が韓国・龍山にグランドオープン」と添えて、韓国で初となる「ちいかわショップ」が誕生することを告知。「韓服」と呼ばれる韓国の民族衣装を身に纏ったちいかわ・ハチワレ・うさぎのビジュアルも公開した。
また「アイパークモール 龍山店 リビングパーク3F ドーパミン・ステーション」と場所の詳細を告知するとともに、同店のX（@chiikawashop_kr）が開設されたことも報告している。（modelpress編集部）
◆韓国初の「ちいかわショップ」が誕生
◆「ちいかわショップ」韓国店のアカウントも始動
