シリーズ累計1,700万食突破のカップラーメンから『一蘭とんこつ 炎』数量限定発売【2月5日から】

株式会社一蘭は、2月5日(木)11時より『一蘭とんこつ 炎』を数量限定で再発売する。販売は、おみやげ一蘭公式通販および全国の一蘭店舗にて行われる。販売価格は540円(税込)。他小売店では順次発売予定としている。

『一蘭とんこつ 炎』は、2024年にカップ麺第2弾として数量限定で登場した商品で、刺激的な味わいと完成度の高さから多くの反響を集めた。

一蘭は創業以来60年以上にわたり、「辛さ」と「旨味」のバランスを追求してきたラーメン店。今回の商品開発では、一蘭とんこつのスープを軸に、刺激だけが前面に出るのではなく、とんこつの深いコクと調和する辛さを目指したという。唐辛子の種類や挽き方、粒度にまで着目し、特性の異なる4種の唐辛子を厳選。約2年にわたり試作と検証を重ねという。

〈『一蘭とんこつ 炎』概要〉

スープは、辛さの異なる4種の唐辛子を組み合わせ、第一弾カップ麺『一蘭 とんこつ』のスープをベースに開発。とんこつ本来の旨味やコクとのバランスを追求した。

麺は、一蘭がスープとの相性を考え独自に開発したノンフライ麺を使用。辛いスープとよく絡み、のど越しの良さが特徴。

秘伝のたれは、選び抜いた唐辛子を中心に専属職人が配合。加えることで辛さに奥行きが生まれ、旨味と甘味が重なり合う味わいに仕上げている。

【販売価格】540円(税込)

【発売日】2026年2月5日(木)11:00〜

【発売地区】おみやげ一蘭公式通販、国内一蘭全店舗(他小売店は順次発売)

■『一蘭とんこつ 炎』 特設ページ