お笑いタレントのゆりやんレトリィバァが３日深夜放送のフジテレビ系「ＥＸＩＴＶ」（水曜・深夜１時２０分）に出演。芸人間にある嫌いな風習を明かした。

同番組はお笑いコンビ「ＥＸＩＴ」がパーソナリティを務めるトークバラエティー。この日、ゲストとして出演したゆりやんに兼近大樹が「俺が後輩というのは認識しているんですか？」と質問。

実は芸歴ではりんたろー。は先輩、兼近は後輩だという。だが「りんたろー。さんとまったく同じ対応するじゃないですか」と兼近。ゆりやんは「もちろん認識はしているんですが、兼近くんと遊びに行ったとかもないし。劇場や仕事場で会ったらしゃべるけど、それぐらいやのに『おいおいおい』『そうなん』『何してんの？』とか言うの嫌なんです。あの感じが〜」と眉間にしわを寄せて説明した。

さらに「なんか芸人の上下関係とか、年下でも先輩やったら敬語を使うとか、年上でも後輩やったらタメ口みたいなの別に好きやし、いいんですけど、なんか…それをハッキリさせようとする人が嫌なんですよ」とバッサリ。この発言にＥＸＩＴはテーブルに突っ伏して大笑いしていた。