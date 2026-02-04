【トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.1/Vol.2/Vol.3】 3月下旬 発売予定 価格：1BOX 3,960円

タカラトミーは、ブロッキーズの「トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.1/Vol.2/Vol.3」先行販売を通販サイト「タカラトミーモール」にて実施。2月4日より予約受付を開始し、発売は3月下旬を予定している。

「トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー」は積み立てブロック構造と高可動アクション表現を融合させた組み立て式玩具シリーズ。

「トランスフォーマー」シリーズに登場するキャラクターたちが立体化され、全高約5.5cmのコンパクトなサイズながら、14か所の可動構造を搭載している。ラインナップにはオプティマス・プライムやメガトロンをはじめとしたキャラクターに加え、ビークルモードのキャラクターも登場する。

12個入りのアソートBOXには、特別仕様モデルが含まれています。特別カラー仕様や装甲を強化した特別仕様に加え、開封するまで中身が分からないシークレットモデルもある。

トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.1

トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.2

トランスフォーマー ブロッキーズ ディフェンダー Vol.3

(C) ＴＯＭＹ

「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。