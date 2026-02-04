３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の最後の１枠としてレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、全３０選手が出そろった。楽天から侍ジャパンに選ばれた選手は０人で、１２球団で唯一の選出選手なしとなった。

昨年１１月に行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」では、楽天からは侍ジャパンに３選手が選出されていた。藤平尚真投手（２７）、西口直人投手（２９）、村林一輝内野手（２８）がそれぞれ奮闘。ＷＢＣのメンバー入りへ猛アピールしていたが、今大会の選出には至らなかった。

世界一に輝いた２３年の前回大会では楽天からは現パドレス・松井裕樹投手（３０）が代表入り。ＮＰＢ全１２球団から選手が選ばれていた。今大会は楽天を除いた１１球団から１選手以上が選出されることになった。

阪神とソフトバンクからはそれぞれ４選手がメンバー入り。両球団が国内では最多の選出人数となった。

◆球団別選出人数

▽阪神…４（石井、坂本、佐藤、森下）

▽ソフトバンク…４（松本、牧原、近藤、周東）

▽オリックス…３（宮城、曽谷、若月）

▽日本ハム…２（伊藤、北山）

▽西武…２（平良、源田）

▽巨人…１（大勢）

▽ＤｅＮＡ…１（牧）

▽広島…１（小園）

▽中日…１（高橋宏）

▽ヤクルト…１（中村）

▽ロッテ…１（種市）

▽ＭＬＢ…９（大谷、山本、松井、菊池、菅野、岡本、村上、鈴木、吉田）

※菅野は所属先未定