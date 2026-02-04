俳優の中井貴一（64）が4日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。俳優の高倉健さん（2014年死去、享年83）から贈られた時計を託した人気俳優について語った。

俳優・佐田啓二さん（1964年死去）を父に持つ中井。司会の黒柳徹子は「俳優人生にいろいろ影響を与えてくださった先輩たちとの出会いがあった。その一人が高倉健さん」と2014年に他界した超大物俳優の名前を挙げた。

中井は94年の映画「四十七人の刺客」で初共演。撮影後、高倉さんには「大変だったろう」「俺はずっと見ていたけど、2歳半で父親を亡くして、何かこう2世だとか、育ちがいいとか、そういうふうに思われただろうけど、お父さんが38（歳）で俳優で蓄財ができるわけないんだ。だから苦労したろう」と語りかけられたという。

中井は「ずっと自分の中でデビューしておぼっちゃんだみたいなことを言われることに自分で違和感があったんですよ。そんなふうに育ってなかったものですから」と明かし、「それを高倉さんが何も一言も言わないのに、そう言ってくださったんで。その時涙が止まらなかったです」と振り返った。

また高倉さんは、親しい人に腕時計をプレゼントすることがあったとし、中井は賞を受賞するたびに中井の名前と「高倉健より」と刻まれた新しい腕時計をプレゼントしてくれたという。

「かっこいいんですよ。自分で“もしもし、今から家行くね”って言って、自分で運転されていらっしゃって。車で着かれて、箱を持って」と回顧し、高倉さんが「おめでとう、良かったね」と声をかけて帰って行くと続けた。

「時をつなげるっていうのかね、君の人生をしっかり歩んでっていう意味で、たぶん時計を渡してくださったんだと思うんですけれども」と目を細めた。

黒柳が「あなたはその時計を岡田准一さんに」と明かすと、中井はある時「これが一番最後になったんですけれど」と再び賞を受賞し、高倉さんから腕時計を贈られたが、「これさ、俺がずっと着けていた物なんだけれども、悪いけど、中古だけど、もらってくれるか」とそれは新しい物ではなく、高倉さんが使っていた腕時計だったとした。

その際「えっ、よろしいんですか」と驚いたが、高倉さんは「うん」と明言。中井は「その時計っていうのは高倉さんがお着けになって、僕にパスしてくださったってことは。これを受け継いでいってくれよっていう意味なんじゃないか」と思ったという。

そうして「その時計は僕がしっかりしている時に、日本の映画界というか」を支える人物に渡したいと考え、「岡田くんがその日本の文化みたいなものも大切に考えている方だと思うので、高倉さんがご存命だったら、時計を渡したいなと思う俳優さんだと思うので。たまたま、授賞式の時にご一緒することがあったので。これを託すけどごめんねって言ってお渡しした」と振り返った。

「だから僕は中継ぎをしただけです」と謙虚に話すと、黒柳は「凄い。いいお話ですね」と感心。中井は当時の岡田は「えっ、いいんですか」とびっくりしていたとし、自身は「高倉さんの思いだから。俺からっていうより高倉さんからだと思って。受け取ってください」と伝えたと明かした。

黒柳が「あの方はいい俳優ですものね」と続けると、中井は「素晴らしいと思いますね」と力を込めた。