俳優小沢仁志のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「笑う小沢と怒れる仁志」に松井一郎元大阪府知事が出演した。

１月２９日に配信された回で、２人はお互いに「似ている」と言われることを笑いながら話し合った。しかも２人とも「あんな怖い顔してない」と否定しあっているという。松井氏が小沢が出演していた映画をよく見ていたことから、話題は自然に映画にうつった。

松井氏が「山口組って映画になってましたもんね。小沢さんが４代目の役をやられてましたね」と話すと、小沢はうなずき「たしか（高倉）健さんが『山口組三代目』って映画をやられて。田岡邸でロケをやって警察が怒って東映に文句を言ったから東映がそこからヤクザものやめたんです」と三代目組長邸でロケをしたことが影響したという。小沢は「それがあるんで、Ｖシネでヤクザものやるようになったんです」と変遷を述べた。

小沢はまた、自民党議員のパーティーに呼ばれた経験を振り返った。「呼ばれてしゃべったんです。そんなパーティーでしゃべったことがないので何をしゃべっていいのか分からない。ぶわーっと政治家の集まりで。『あの、初めて出たんですけど。政治家…おれは昔映画で政治家を２人くらい殺したことがあるんですけど』って言ったんです。ギャグで言って。シーンとして。後ろに元木大介がいて、横に二階さんがいたんです。めっちゃ怒って俺を見てたんです」と二階俊博氏ににらまれたと話した。小沢は「元木、俺だめだから代わってくれ」と交代。元木は「すみません、うちのアニキが失礼を言って」とウケたという。小沢は「めっちゃ嫌でしたね、あれ」と苦笑いで話した。