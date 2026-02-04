秋田中央交通は、雪により運行ルートの安全が確保ができないとして4日も一部路線で迂回運行をしています。



除排雪が進み次第、通常のルートに戻すということです。



迂回路線では、乗降できないバス停があるので注意が必要です。



4日午後2時半現在、迂回が行われているのは次の路線です。



①迂回路線：太平線

迂回理由：神田～地主間の凍結および悪路のため

迂回経路：神田～地主間のバイパス経由

※本町下丁・本町・上目長崎・地域センター前・川原・八幡神社前・下館・平形・中関・寺中

寺庭下丁・寺庭・ 稲荷・稲荷上丁・舘越・黒沢下丁・黒沢上丁・勝手神社前・寿橋

皿見内下丁・皿見内上丁・下野のバス停は 乗降扱いを致しませんのでご注意下さい。

※バイパスの安全なところで乗降可能

※乗車の際は、バスが見えたら手をあげて意思表示を

※降りる際は、希望場所の近くで降車ボタンを押して乗務員にお声掛けを

※乗務員が安全でないと判断した場合はご希望に添えない場合も



②迂回路線：将軍野線（市民生協・秋田厚生医療センター）

迂回理由：中央高校前の凍結および悪路のため

迂回経路：秋田城跡歴史資料館前～旧国道～新国道～自衛隊入口

※中央高校前のバス停は 乗降扱いを致しませんのでご注意下さい。

※中央高校前をご利用のお客様は「秋田城跡歴史資料館前」か

「自衛隊入口」（自衛隊通り側）バス停の利用を。



③迂回路線：将軍野線（サンパーク）

迂回理由：四ツ谷入口～大通下丁・サンパーク下丁間の悪路のため

迂回経路：将軍野東三丁目～横山金足線～ポプラ団地

※四ツ谷入口・四ツ谷団地・将軍野青山町・サンパーク南口・

サンパーク東・サンパーク西・大通中丁・大通下丁・サンパーク・

サンパーク下丁のバス停は 乗降扱いを致しませんのでご注意下さい。



④迂回路線：将軍野線（市民生協）

迂回理由：港北一丁目～市民生協入口間の悪路の為

迂回経路：土崎中学校入口が起終点

※港北一丁目・港北四丁目・市民生協入口のバス停は、乗降扱いを致しませんのでご注意下さい。





⑤迂回路線：手形山大学病院線迂回理由：広面小学校入口～秋大糠塚官舎前間の悪路のため迂回経路：手形山中町～横山金足線～広面蓮沼～大学病院前※広面小学校入口・秋大糠塚官舎前のバス停は、乗降扱いを致しませんのでご注意下さい。⑥迂回路線：添川線迂回理由：泉一ノ坪～添川下丁間の悪路及び狭路のため迂回経路：三嶽根～からみでん交差点左折～旭川小学校入口～温泉入口～添川※泉一ノ坪・泉上丁・新藤田入口・平和町・青山町・青山上丁・濁川下丁・濁川・蟹子沢・添川下丁は乗降扱いしませんのでご注意下さい。⑦迂回路線：川尻割山線迂回理由：豊町～勝平保育園間の狭路のため迂回経路：豊町(新屋西線)～松美ガ丘南町～秋田銀行割山支店※県庁経由川尻割山線は、たけや製パン前から新川橋を通り豊町(新屋西線)に向かいます。※豊町(川尻割山線)、豊町上丁、天秤野、勝平新橋、勝平小学校入口、商業高校グラウンド前、警察学校前、松美ガ丘、勝平保育園前のバス停は乗降扱いしませんのでご注意ください。⑧迂回路線：神田旭野線迂回理由：外旭川病院～外旭川市営住宅前の区間が悪路のため迂回経路：八柳三丁目～秋田厚生医療センター※外旭川病院、旭野団地、外旭川市営住宅前、外旭川集会所、外旭川市営住宅回転地のバス停は乗降扱いしませんのでご注意ください。​⑨迂回路線：土崎・秋田厚生医療センター線迂回理由：四ツ谷～四ツ谷入口間の区間が悪路のため迂回経路：四ツ谷入口～四ツ屋※四ツ谷入口、四ツ谷団地、四ツ屋のバス停は乗降扱いしませんのでご注意ください。⑩迂回経路：新屋線（上り）迂回理由：新屋駅前通りの悪路のため迂回経路：西部サービスセンター出発後、日吉神社交差点を右折し運行※新屋駅前のバス停は乗降扱いしませんのでご注意ください。上記路線では、除排雪作業が終了し安全運行が確保でき次第、通常運行するということです。