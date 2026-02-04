30歳の誕生日を迎えた柏原明日架 「level40までの10年間やるぞーーーーっ！」と気合を入れるも、母親からのお祝いの言葉はたった一言……
1月30日に誕生日を迎えた柏原明日架が自身のインスタグラムを更新。「30歳になりました」と記すと、メガネをかけた顔のアップに「level 30!」と書き込んだ写真を投稿した。
【写真】「メガネ姿も美しい」アップの写真にファンは大喜び！
そして「いまの私にしか出来ないこと、私らしくを心の中心に」「level40までの10年間やるぞーーーーっ！」と元気よく30代の目標を掲げていた。最後に「ママからのおめでとうLINE、三十路ですね、の一言でした」と、あまりにもあっさりとした母親からのお祝いの言葉を明かしていた。この投稿を見たファンも「誕生日おめでとうございます」「素晴らしい30代の始まりの年になります様に」と祝福。そして「ますます、いい女へ！」「メガネ姿も美しい」「今年も応援しています」などのコメントを寄せていた。昨年の柏原は8月に開催された「NEC軽井沢72ゴルフ」で6年ぶりとなる通算3勝目を挙げた。トップ10には6回入る活躍を見せると、メルセデス・ランキングは27位でシード権をしっかりと守っている。ファンは30代に入っての1勝目を期待して、今年も熱い声援を送り続ける。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
