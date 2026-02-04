俳優・黒沢年雄（81）が4日に公式ブログを更新し「間違った政策とスローガン?？！」というタイトルで新規記事をアップした。

黒沢は「先ずは財源の確保。消費税は財源確保の為に変えてはいけないと思います…何故なら平等であるし、高い買い物をする方から取れる…食品の消費税など些少ではありませんか…外国では20%が常識」と持論を展開。

「物価が高すぎる？外国は日本の三倍…因みにラーメン一杯は3000円以上です(アメリカ、フランスでも)保険料が高い？…病院に行く必要のない状態でも行く方々…高齢者は3割負担は常識(身体の不自由な方は別)」といい「自分の身体は自分で鍛えなさい…」と呼びかけた。

「因みにアメリカでは親知らずの歯を一本抜くのに10万円以上…ですから日頃からケアしている…80歳以上なったらお金がないと手術してくれません…クレジットを持ってないと交通事故を起こして、死ぬか生きるかでも救急車に乗せてくれません…病院も受け入れてくれません」

また「日本は天国…それなのに…税金は払いたくない、保険料は安くしろ、保障はしろ、国を守る事より先に美味しい物を食わせろ。今回の選挙が如実にそれを表している。順序が違いませんか…と僕は言っちゃったりして(笑)」ともつづっていた。