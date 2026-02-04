森口博子、具だくさんな“わが家の恵方巻”を披露「食べ応えがあって、大満足 これを食べないことには、春を迎えられない」
歌手の森口博子（57）が4日、自身のブログを更新。節分に堪能した「我が家恒例の恵方巻」を写真で披露した。
【写真】「具だくさんで、本当最高」「食べ応えがあって、大満足」森口博子が披露した“わが家の恵方巻”
森口は「立春を迎えます まだまだ寒くて季節の変わり目は、体調崩しやすいよね。みんな、元気にしてますか？」「古くから鬼と言われている病、災いを払いのけましょうね」とファンに呼びかけるとともに、自身も節分らしく恵方巻を食べたことを紹介。
森口家ではおなじみという恵方巻のパッケージには『七福巻』と記され、玉子、おぼろ、こうや（高野豆腐）、かんぴょう、穴子、カニカマ、菜の花の7種の具をうす焼き玉子で包み、それを海苔とすし飯で巻いた商品となっている。
森口は「この七福巻が最高に美味しいの 具だくさんで、本当最高」とつづり、具がたっぷりと詰まった恵方巻の断面の写真も投稿。「食べ応えがあって、大満足 これを食べないことには、春を迎えられない」と話した。
最後には「明日から、また新たな日々か…みんなが健やかに目標を叶えられますように」と祈りを込めて締めくくった。
コメント欄には「美味しそうな恵方巻きですね いいなぁ〜」「七福巻を召し上がってピロコ様 春からも益々 御活躍ですね」「いい節分になりましたね」など、さまざまな声が寄せられている。
