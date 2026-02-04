広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）、同2位・斉藤汰直投手（22＝亜大）、同3位・勝田成内野手（22＝近大）、同5位・赤木晴哉投手（22＝佛教大）、育成1位・小林結太捕手（21＝城西大）の新人5選手が4日、キャンプ初めての休日で、宮崎県日南市内で観光体験を行った。

同市指定文化財の振徳堂で書道を体験した後、同市の無形文化財に登録されている「四半的」体験では各選手が約8・2メートル先の直径約13・6センチの的に向かって矢を放った。そこで赤木が思わぬ才能を発揮した。初体験ということもあってか、弓矢の引き方や操作に新人の中で一番戸惑っており、指導員も厳しい表情を浮かべていた。だが、いざ本番を迎えると4本の矢はすべて的中。これには指導員も「こんな人見たことない」と目を丸くしていた。

赤木は「最初はシンプルにルールが分からなかった。指導員の人も怒っているのかなというぐらいの圧があったので、怖かったですけど、結果でものを言わせた感じですね」と笑みを浮かべた。その後、新人5人は武家屋敷伊東邸で「まぐろ丼まぶし御膳」やチキン南蛮などの地元グルメを堪能。ドラフト1位・平川は「充実した一日だった」とリフレッシュできた様子だった。