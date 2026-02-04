日本野球機構（NPB）とNPBエンタープライズは4日、3月に開催するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表選手に、レッドソックス・吉田正尚外野手（32）を選出したと発表した。背番号は「34」に決まった。この日の吉田を加えて、メジャー組9人は09年大会の5人を超えて最多でドリームオーダーが固まった。

侍ジャパンは1月26日に都内ホテルで出場選手10人を追加発表し、全30人のうち29人が決定。残り1人の当該選手に関して、アクシデントではなく手続きなどの都合上、まだ発表できる状況ではないためという説明があった。

26日には井端監督が「一応5枠」と説明して残り2枠だった外野手はカブス・鈴木の追加1人にとどまったことで、後日発表予定の残り1枠の「ラストサムライ」は大会運営組織「WBCI」から返事待ちのレッドソックス・吉田とみられていた。

▼吉田正尚 この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます。

【WBC出場予定選手】

（投手＝15人）

1 松井 裕樹（パドレス）

13 宮城 大弥（オリックス）

14 伊藤 大海（日本ハム）

15 大 勢（巨 人）

16 大谷 翔平（ドジャース）

17 菊池 雄星（エンゼルス）

18 山本 由伸（ドジャース）

19 菅野 智之（オリオールズFA）

26 種市 篤暉（ロッテ）

28 高橋 宏斗（中 日）

47 曽谷 龍平（オリックス）

57 北山 亘基（日本ハム）

61 平良 海馬（西 武）

66 松本 裕樹（ソフトバンク）

69 石井 大智（阪 神）

（捕手＝3人）

4 若月 健矢（オリックス）

12 坂本誠志郎（阪 神）

27 中村 悠平（ヤクルト）

（内野手＝7人）

2 牧 秀悟（DeNA）

3 小園 海斗（広 島）

5 牧原 大成（ソフトバンク）

6 源田 壮亮（西 武）

7 佐藤 輝明（阪 神）

25 岡本 和真（ブルージェイズ）

55 村上 宗隆（Wソックス）

（外野手＝5人）

8 近藤 健介（ソフトバンク）

20 周東 佑京（ソフトバンク）

23 森下 翔太（阪 神）

34 吉田 正尚（レッドソックス）

51 鈴木 誠也（カブス）