　日本野球機構（NPB）とNPBエンタープライズは4日、3月に開催するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する日本代表選手に、レッドソックス・吉田正尚外野手（32）を選出したと発表した。背番号は「34」に決まった。この日の吉田を加えて、メジャー組9人は09年大会の5人を超えて最多でドリームオーダーが固まった。

　侍ジャパンは1月26日に都内ホテルで出場選手10人を追加発表し、全30人のうち29人が決定。残り1人の当該選手に関して、アクシデントではなく手続きなどの都合上、まだ発表できる状況ではないためという説明があった。

　26日には井端監督が「一応5枠」と説明して残り2枠だった外野手はカブス・鈴木の追加1人にとどまったことで、後日発表予定の残り1枠の「ラストサムライ」は大会運営組織「WBCI」から返事待ちのレッドソックス・吉田とみられていた。

　▼吉田正尚　この度、日本代表に選出いただき、心から光栄に思います。この最高のチーム、そして最高のスタッフ・選手と共に戦える喜びをしっかりと噛み締め、侍ジャパンの勝利のために自分の役割を全うしたいと思います。再び皆さんと最高の瞬間を分かち合えるよう、覚悟を持って戦ってきます。

【WBC出場予定選手】

（投手＝15人）

1　松井　裕樹（パドレス）

13　宮城　大弥（オリックス）

14　伊藤　大海（日本ハム）

15　大　　　勢（巨　人）　

16　大谷　翔平（ドジャース）

17　菊池　雄星（エンゼルス）

18　山本　由伸（ドジャース）

19　菅野　智之（オリオールズFA）

26　種市　篤暉（ロッテ）

28　高橋　宏斗（中　日）

47　曽谷　龍平（オリックス）

57　北山　亘基（日本ハム）

61　平良　海馬（西　武）

66　松本　裕樹（ソフトバンク）

69　石井　大智（阪　神）

（捕手＝3人）

4　　若月　健矢（オリックス）

12　坂本誠志郎（阪　神）

27　中村　悠平（ヤクルト）

（内野手＝7人）

2　牧　　秀悟（DeNA）

3　小園　海斗（広　島）

5　牧原　大成（ソフトバンク）

6　源田　壮亮（西　武）

7　佐藤　輝明（阪　神）

25　岡本　和真（ブルージェイズ）

55　村上　宗隆（Wソックス）　

（外野手＝5人）

8　近藤　健介（ソフトバンク）

20　周東　佑京（ソフトバンク）

23　森下　翔太（阪　神）

34　吉田　正尚（レッドソックス）

51　鈴木　誠也（カブス）