¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¤¬à»ØÆ³¼Ôá¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¡ÖÌ¤Íè¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡Ö¼ã¼ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê£³£·¡Ë¤¬°úÂà¤·¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¡Ê£³£¶¡Ë¤âº£µ¨¤Ç¸½Ìò°úÂà¤òÀë¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤¬¼ãÊÖ¤ê¤Î»þ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°Ìî¤â¿·²ÃÆþ¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¡Ê£²£µ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤«¤é¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥·¥¢¡¼¥Ë³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤â¤Á¤í¤ó£Ô¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÊý¤Çà»ØÆ³¼Ôá¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£º£¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕµÁ¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸³°Ìî¼ê¤Ê¤é¾Íè¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÈà¤é¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ºÇ¹â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤À¤±¤À¤è¡×¡£
¡¡¤½¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°¦¤Î¶¯¤¤¥í¥Ï¥¹¡¢¥¥±¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤Îµó¤¬¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£