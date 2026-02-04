はら（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/04】整形級の詐欺メイクで話題のお笑いコンビ・ゆにばーすのはらが2月2日、自身のInstagramを更新。詐欺メイクショットやAI加工したショットを公開した。

【写真】“整形級メイク”話題の芸人「二度見しちゃう」ファン衝撃の別人級ビジュアル

◆はら、AIすっぴん予想ショット公開


はらは「20代詐欺メイク写真→AIすっぴん予想→本物」と、3枚のショットを投稿。詐欺メイクのショットのすっぴんをAIに予想させ、最後には実際のすっぴんのショットを公開している。

◆はらの投稿が話題


この投稿には「AIに勝つはらちゃん」「比較が面白すぎる」「メイク力がすごすぎる」「まさに別人級」「二度見しちゃう」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】