OBの人気作家・村上春樹氏の研究・発信拠点である「早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリー）」は4日、実施していたクラウドファンディングプロジェクト「文学とジャズで世界をつなぐ−村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を」の終了を発表した。

同館は東京都新宿区の早大キャンパス内にあり、村上氏（1975年、第一文学部卒）から寄贈・寄託された資料やレコードなどを収蔵。村上文学の研究を行うとともに、国際文学、翻訳文学に関する世界の交流拠点となることを目指している施設として知られる。

同プロジェクトは2025年11月10日にスタート。開始5日目で第1目標の400万円、同39日目で第2目標の700万円、最終的にはのべ440人から第1目標額の228%になる912万1000円もの支援が寄せられた。その結果、本プロジェクトの目標であった「女性ジャズフェスティバル」のコンサート&トークイベント、企画展示、国際学術シンポジウム、ブッククラブの開催費用に必要な資金の調達を実現できたとしている。また、第2目標達成後の支援については、26年度の同館企画展・イベントの運営資金の一部として活用するとした。

同館によると支援者からは 「早稲田にジャズ、ますますの盛り上がりを期待してます！」「素敵なライブラリーと様々な面白い企画、今後も発展を願っています」などの声が寄せられているという。