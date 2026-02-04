NBAオールスター2026のチーム分け発表…“アメリカvsワールド”豪華メンバー24名揃う

2月4日（現地時間3日）、ロサンゼルスのインテュイット・ドームで16日（同15日）に行われるNBAオールスター2026のチーム分けが発表された。

今回のNBAオールスターは、“アメリカvsワールド”のコンセプトが導入され、3チームに分かれて行われる。アメリカ出身選手で形成されるチームは、年齢により若手中心の『USA Stars』とベテラン勢の『USA Stripes』の区分され、アメリカ出身以外の選手のチーム『WORLD』にチーム分けされた。

『USA Stars』には、チームをイースタンカンファレンス首位に導く原動力となっている、ケイド・カニングハムとジェイレン・デュレンのデトロイト・ピストンズコンビや、アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）やデビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）らが名を連ねた。

一方、『USA Stripes』には、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）やレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）など、オールスター常連のスーパースターたちが集結。

そして『WORLD』には、昨シーズンのMVPであるシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティー・サンダー）、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）らが名を連ね、“世界選抜”と呼ぶに相応しいラインナップとなった。

NBAオールスター2026のチーム分けは以下の通り。

■USA Stars



スコッティ・バーンズ（トロント・ラプターズ）



デビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）



ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）



ジェイレン・デュレン（デトロイト・ピストンズ）



アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）



チェット・ホルムグレン（オクラホマシティー・サンダー）



タイリース・マキシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）



ヘッドコーチ：JB・ビッカースタッフ（デトロイト・ピストンズ）

■USA Stripes



ジェイレン・ブラウン（ボストン・セルティックス）



ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）



ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）



ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）



レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）



カワイ・レナード（ロサンゼルス・クリッパーズ）



ドノバン・ミッチェル（クリーブランド・キャバリアーズ）



ノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）



ヘッドコーチ：ミッチ・ジョンソン（サンアントニオ・スパーズ）

■WORLD



ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）※ギリシャ出身



デニ・アブディア（ポートランド・トレイルブレイザーズ）※イスラエル出身



ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）※スロベニア出身



シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティー・サンダー）※カナダ出身



ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）※セルビア出身



ジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）※カナダ出身



パスカル・シアカム（インディアナ・ペイサーズ）※カメルーン出身



カール・アンソニー・タウンズ（ニューヨーク・ニックス）※ドミニカ共和国出身



ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）※フランス出身



ヘッドコーチ：ダーコ・ラヤコビッチ（トロント・ラプターズ）

【動画】NBAオールスター2026のユニフォームとチーム分けが公開