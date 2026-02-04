NBAオールスター2026のチーム分け発表…“アメリカvsワールド”豪華メンバー24名揃う

　2月4日（現地時間3日）、ロサンゼルスのインテュイット・ドームで16日（同15日）に行われるNBAオールスター2026のチーム分けが発表された。


　今回のNBAオールスターは、“アメリカvsワールド”のコンセプトが導入され、3チームに分かれて行われる。アメリカ出身選手で形成されるチームは、年齢により若手中心の『USA Stars』とベテラン勢の『USA Stripes』の区分され、アメリカ出身以外の選手のチーム『WORLD』にチーム分けされた。


『USA Stars』には、チームをイースタンカンファレンス首位に導く原動力となっている、ケイド・カニングハムとジェイレン・デュレンのデトロイト・ピストンズコンビや、アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）やデビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）らが名を連ねた。


　一方、『USA Stripes』には、ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）やレブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）など、オールスター常連のスーパースターたちが集結。


　そして『WORLD』には、昨シーズンのMVPであるシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティー・サンダー）、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）らが名を連ね、“世界選抜”と呼ぶに相応しいラインナップとなった。


　NBAオールスター2026のチーム分けは以下の通り。


■USA Stars

スコッティ・バーンズ（トロント・ラプターズ）

デビン・ブッカー（フェニックス・サンズ）

ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）

ジェイレン・デュレン（デトロイト・ピストンズ）

アンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）

チェット・ホルムグレン（オクラホマシティー・サンダー）

タイリース・マキシー（フィラデルフィア・セブンティシクサーズ）

ヘッドコーチ：JB・ビッカースタッフ（デトロイト・ピストンズ）


■USA Stripes

ジェイレン・ブラウン（ボストン・セルティックス）

ジェイレン・ブランソン（ニューヨーク・ニックス）

ステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）

ケビン・デュラント（ヒューストン・ロケッツ）

レブロン・ジェームズ（ロサンゼルス・レイカーズ）

カワイ・レナード（ロサンゼルス・クリッパーズ）

ドノバン・ミッチェル（クリーブランド・キャバリアーズ）

ノーマン・パウエル（マイアミ・ヒート）

ヘッドコーチ：ミッチ・ジョンソン（サンアントニオ・スパーズ）


■WORLD

ヤニス・アデトクンボ（ミルウォーキー・バックス）※ギリシャ出身

デニ・アブディア（ポートランド・トレイルブレイザーズ）※イスラエル出身

ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）※スロベニア出身

シェイ・ギルジャス・アレクサンダー（オクラホマシティー・サンダー）※カナダ出身

ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）※セルビア出身

ジャマール・マレー（デンバー・ナゲッツ）※カナダ出身

パスカル・シアカム（インディアナ・ペイサーズ）※カメルーン出身

カール・アンソニー・タウンズ（ニューヨーク・ニックス）※ドミニカ共和国出身

ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）※フランス出身

ヘッドコーチ：ダーコ・ラヤコビッチ（トロント・ラプターズ）



