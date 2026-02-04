スカパーＪが後場急騰し昨年来高値を更新、２６年３月期営業益予想を引き上げ

スカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>が後場急騰し、昨年来高値を更新している。きょう午後２時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。営業利益予想を従来予想の３０８億円から３５０億円（前期比２７．３％増）、最終利益予想を２１０億円から２３０億円（同２０．４％増）に引き上げた。売上高予想は据え置き。４～１２月期業績とメディア事業のオペレーションの最適化が想定よりも進んでいることを踏まえた。収益性の向上を好感した買いが集まっている。



スカパーＪは同時に期末配当予想を４円増額の２３円とした。年間配当予想は４２円（前期は２７円）となる。４～１２月期は売上高が９３３億３２００万円（前年同期比１．６％増）、営業利益が２６５億２０００万円（同２４．６％増）、最終利益が１７６億３０００万円（同２２．４％増）だった。メディア事業で放送事業の効率化が奏功し大幅増益を達成したほか、衛星通信サービスを提供する宇宙事業が売上高・営業利益ともに伸びた。



出所：MINKABU PRESS