真冬の実施となる今回の衆議院議員選挙。投開票日が２月８日に迫っています。

【画像】今後の雪はどうなる？【6日～8日の降雪シミュレーション】

ここで気になるのが投開票日の天候。

当日、雪などで投票所へ行くのが大変な状況となれば、投票率への影響も心配されます。

２月８日の天候は、どうなるのでしょうか。

TUYの兵頭哲二気象予報士によりますと、６日ごろから、日本付近は冬型の気圧配置が強まり、太平洋側まで強い寒気が流れ込む見込みです。そのため、今週末は日本海側を中心に雪となり、吹雪や大雪となる可能性もあるとしています。

気象庁も３日に発表した週間天気予報解説資料で「8⽇ごろは、強い寒気の影響で東⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側を中⼼に⼤雪となり、寒気の程度によっては警報級の⼤雪となるおそれがある」としています。

また、「大雪などの予想シミュレーション」によると、８日は関東地方など太平洋側でも雪が降る可能性も...

６日以降は、広い範囲で雪が予想されます。投票日の天気が不安な方は、天気の良い日の期日前投票を検討するなど対策を行うと良いでしょう。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

■雪と雨のシミュレーション（６日）

■雪と雨のシミュレーション（７日）

■雪と雨のシミュレーション（８日）