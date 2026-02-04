なとり <2922> [東証Ｐ] が2月4日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.2％減の17.2億円に減り、通期計画の18.3億円に対する進捗率は5年平均の110.8％を下回る94.0％にとどまった。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億円の黒字(前年同期は1.8億円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比23.4％増の14.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の8.4％→10.4％に改善した。



株探ニュース

