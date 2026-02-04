ジーエス・ユアサ コーポレーション <6674> [東証Ｐ] が2月4日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比28.1％増の367億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の490億円→515億円(前期は463億円)に5.1％上方修正し、増益率が5.7％増→11.1％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の317億円→342億円(前年同期は318億円)に7.9％増額し、一転して7.4％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の80円→90円(前期は75円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比36.9％増の195億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.9％→12.0％に改善した。



株探ニュース

