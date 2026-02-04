エフ・シー・シー <7296> [東証Ｐ] が2月4日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比7.4％減の122億円に減ったが、通期計画の128億円に対する進捗率は95.6％に達し、5年平均の68.1％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比78.9％減の5.5億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比40.6％減の32.7億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の9.1％→5.9％に大幅悪化した。



株探ニュース

