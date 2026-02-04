4日15時現在の日経平均株価は前日比359.37円（-0.66％）安の5万4361.29円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1114、値下がりは439、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は192.53円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、イビデン <4062>が78.48円、東エレク <8035>が78.22円、リクルート <6098>が78.02円、ＳＢＧ <9984>が58.56円と続いている。



プラス寄与度トップはファナック <6954>で、日経平均を43.29円押し上げている。次いで豊田通商 <8015>が36.40円、フジクラ <5803>が31.25円、トヨタ <7203>が24.57円、信越化 <4063>が21.89円と続く。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、非鉄金属、繊維と続く。値下がり上位にはその他製品、サービス、情報・通信が並んでいる。



※15時0分11秒時点



株探ニュース

